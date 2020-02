El remake de Panzer Dragoon también llegará a Stadia

Panzer Dragoon salió en 1995 en el SEGA Saturn, y casi de inmediato hizo historia. No sólo fue uno de los pocos éxitos de la consola de SEGA, sino que logró llevar el género de rail shooter a consolas de gran manera. Ahora, este año, en teoría, veremos el lanzamiento del tan esperado remake de este juego, el cual llegará a PC, Switch y, recientemente anunciado, Google Stadia.

Anunciado directamente por Google, Panzer Dragoon encabezará un nuevo colectivo de juegos que llegarán a Stadia. Esta lista también incluye Lost Words: Beyond the Page, The Serious Sam Collection, Spitlings y Stacks on Stacks on Stacks. Todo lo que no sea Serious Sam y Panzer Dragoon llegará a Stadia “primero”. En otras palabras, como una exclusiva temporal.

Google también nos recuerda que DOOM Eternal, Get Packed, Orcs Must Die! 3 y Baldur’s Gate, entre “muchos más juegos”, llegarán a Stadia este año. En temas relacionados, este año veremos por lo menos 10 exclusivas en Stadia. De igual forma, Google ha adquirido Typhoon para ayudar en el desarrollo de juegos para la plataforma.

Vía: Google