El port de Terraria para Google Stadia ha sido cancelado

Google Stadia ha sufrido otra pérdida. No solo se han cerrado los estudios de creación de juegos, sino que esta plataforma de streaming ha perdido uno de los juegos indie más populares de los últimos años. Después de varias frustraciones con el equipo de Google, Andrew Spinks, co-creador de Terraria, decidió cancelar el port de este juego para la plataforma.

Por medio de una serie de tweets, Spinks reveló que durante las últimas tres semanas ha batallado por recuperar su cuenta de Google. Todo comenzó cuando el perfil de YouTube del estudio Re-Logic fue deshabilitada por una supuesta violación de los Términos de servicio. Desde entonces, el co-creador ha perdido el acceso a su cuenta de Gmail conectada y su Google Drive, así como “miles de dólares” en aplicaciones en el servicio Google Play.

De esta forma, Spinks decidió terminar su relación con Google y cancelar la versión de Terraria para Stadia. Esto fue lo que comentó:

@Google my account has now been disabled for over 3 weeks. I still have no idea why, and after using every resource I have to get this resolved you have done nothing but given me the runaround.

