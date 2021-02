Nintendo registra nuevamente la marca de The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Como parte de los festejos por el 35 aniversario de The Legend of Zelda, se rumorea que Nintendo estaría contemplando re-lanzar varios juegos de la franquicia, similar a lo que hicieron con la colección All-Star de Super Mario. Sin embargo, la Gran N no ha dicho nada oficial al respecto, aunque una reciente pista podría haber revelado más detalles sobre esto.

Hace poco se descubrió que Nintendo registró nuevamente la marca de The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, secuela de Wind Waker que debutó para el Nintendo DS en 2007.

En la descripción de la vacante se hace mención de cosas como programas de videojuegos y software descargable. Por supuesto, el registro de marcas no significa necesariamente que “algo” ya se esté cocinando, pero de nuevo, considerando que se viene un importante aniversario de la saga, todo puede pasar.

Fuente: Twitter