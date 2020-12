El multiplayer de Halo Infinite no tendrá loot boxes, pero sí microtransacciones

El día de ayer 343 Industries reveló nueva información sobre Halo Infinite. Además de dar a conocer la ventana de lanzamiento del juego, el estudio ha revelado más información relacionada con el multiplayer, el cual será free-to-play.

De acuerdo con Christopher Blohm, diseñador principal de progresión en Halo Infinite, el multiplayer sí contará con microtransacciones, pero no hará uso de loot boxes. De igual forma, el contenido que podremos adquirir con dinero real está limitado a solo elementos estéticos. Esto fue lo que comentó:

“Sí, ser gratuito significa que habrá algunos cosméticos premium, pero los jugadores aún obtendrán toneladas de contenido de personalización a través de cosas como campañas de juego, desafíos, habilidades, eventos especiales, recompensas heredadas, como el SR. 152 de Halo 5 recompensa, el sistema de progresión y más. No hay loot boxes”.

Por otro lado, Blohm ha mencionado que aquellos que no gasten dinero no serán penalizados, todo lo contrario, ya que con arduo trabajo podrán obtener contenido estético de todo tipo. Halo Infinite llegará a Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo año, y aquí te decimos cuándo sucederá esto aproximadamente. De igual forma, aquí puedes ver más fotos del juego.

Vía: Halo Waypoint