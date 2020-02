El Funko POP! de Baby Yoda ya es el más vendido de la historia

Si pre-ordenaste el Funko POP! basado en el adorable personaje Baby Yoda, entonces ayudaste a convertirlo en la figura POP! más vendida de todos los tiempos. Funko confirmó la noticia el día de hoy a través de una entrevista con su Director de Arte, Reis O’Brien, quien también habló un poco sobre el desarrollo de esta figura, a la cual Disney insiste en llamarle ‘The Child”.

Reis O’Brien (Funko Art Director) talks about the development of ‘The Child’ Pop! – the top selling Funko figure of all-time.#FunkoPop #TheMandalorian #StarWars #TheChild pic.twitter.com/lSFYwQGQZq

— Funko (@OriginalFunko) February 6, 2020