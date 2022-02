Falta solamente un día para el estreno mundial de Sifu, sin embargo, aquellos que preordenaron su Edición Deluxe ya tuvieron oportunidad de jugarlo desde el pasado domingo 6 de febrero. Bueno, ese se supone que era el plan, ya que un desafortunado error en la PlayStation Store evitó que muchos usuarios se quedaran sin poder descargar el juego.

Se suponía que el día de ayer, los propietarios de la Edición Deluxe iban a poder descargar Sifu, pero las cosas salieron mal. Vía Twitter, la cuenta oficial del juego reportó que estaban investigando el problema con los equipos de PlayStation, y estaría informándonos conforme avanzara la situación.

We are aware that there are issues preventing the download of Sifu through the early access on the PlayStation store, and are very sorry for the inconvenience. We’re looking into it with PlayStation to fix it asap, and will update you on the situation very soon!

— SifuGame (@SifuGame) February 6, 2022