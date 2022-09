El desarrollo de The Callisto Protocol sufre de crunch

Una de las prácticas que se suele hacer en el mundo de los videojuegos es el crunch, los cuales son periodos extra de trabajo que se ejecutan con tal de terminar algún título según la fecha prometida. Y ahora, se menciona que el esperado The Callisto Protocol no está exento de esto, al menos eso es lo que comentan muchos de sus programadores.

Vale la pena mencionar, que el propio director del juego fue quien dio a conocer esta práctica mal vista en la industria, presumiendo jornadas que alcanzaban hasta las 15 horas de duración. Ante esto, Glen Schofield, habría lanzado un comunicado interno en el que se disculpa por dicho comentario, aunque también se aclara que el crunch sería opcional.

En dicho comunicado, Schofield pidió perdón a los trabajadores de Striking Distance Studios y asegura estar reflexionando la situación, prometiendo desarrollarse mejor en futuros juegos de la compañía:

Aquí su comentario:

He estado escuchando los comentarios y me he dado cuenta de que he tenido un punto ciego en lo referente a las inintencionadas consecuencias de las largas jornadas, incluso cuando son opcionales. La responsabilidad se detiene conmigo y estoy usando esta experiencia como un catalizador para el cambio.