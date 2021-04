El cross-play entre consolas y PC por fin está disponible en Outriders

Después de un complicado lanzamiento, los servidores de Outriders sufrieron una serie de problemas, ocasionando que el cross-play entre consolas y PC no funcionara durante los primeros días del juego. Afortunadamente, después de más de una semana de espera, esta función ya está activa una vez más.

Aunque era posible jugar Outriders entre Xbox y PlayStation, los usuarios de PC solo podían entre Steam y la Epic Games Store. Esto cambió hace un par de días. El pasado 9 de abril, un parche rehabilitó el cross-play entre PC y PlayStation. Sin embargo, la consola de Microsoft quedó fuera de la ecuación por un par de horas. De esta forma, el 10 de abril llegó una actualización para los usuarios de Xbox, la cual les permite a los usuarios jugar junto a todas las personas posibles.

We're a little bit delayed on the Xbox version of this patch, but the @Xbox team are being incredibly supportive in helping us get it ready as soon as we can.

We are hoping to have this patch ready for Xbox very soon and will update you the moment we have news.

