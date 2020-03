DOOM Eternal en Switch te sorprenderá, asegura id Software

DOOM Eternal es uno de los grandes juegos para este mes. La tan esperada secuela de DOOM (2016) llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 20 de marzo, sin embargo, aquellos que desean jugar este FPS demoníaco en Switch tendrán que esperar un poco más. Afortunadamente, la gente id Software asegura que esta versión tendrá un par de sorpresas para los fans.

Recientemente, Marty Stratton, productor de id Software, habló con US Gamer sobre la versión de Switch de DOOM Eternal, en donde mencionó que este port “sorprenderá a la gente” y cree que el público lo amará. Lamentablemente, aún no está listo para revelar la fecha de lanzamiento de esta versión, pero aseguró que Panic Button está haciendo un gran trabajo.

Este es el comentario de Marty Stratton:

“Realmente no hemos hablado sobre fechas ni nada. Puedo decir lo que jugué hace una semana y estoy impresionado. Nuestro socio para eso, Botón de pánico, me refirió a ellos varias veces como maestros de la plataforma y lo que están demostrando de nuevo. Creo que realmente va a sorprender a la gente (…) Lo veo siempre en los comentarios cuando lanzamos un video: ‘No puedo esperar jugarlo en Switch, no puedo esperar jugarlo en Switch’. Creo que la gente lo va a amar”.