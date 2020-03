Detallado vistazo a las bandas interactivas de Super Nintendo World

A principios de este año, Nintendo y Universal Studios Japan llevaron a cabo una presentación sobre su siguiente parque temático, Super Nintendo World. Durante esta presentación, ambas compañías nos presentaron las bandas Power-Up, que te permitirán interactuar con las diferentes atracciones del parque. Aunque aún no tenemos muchos detalles oficiales sobre cómo funcionarán exactamente estos accesorios, un video explica a detalle el tipo de tecnología que las respalda.

Además de las oportunidades de atracciones, alimentos y mercancía que traerá Super Nintendo World, los invitados tendrán la opción de adquirir estas bandas para participar en diferentes eventos interactivos distribuidos a lo largo del parque. De manera similar a las varitas interactivas de The Wizarding World of Harry Potter, estas bandas serán totalmente opcionales, y no serán necesarias para experimentar las atracciones principales de Super Nintendo World.

Comprar una banda Power-Up abrirá la puerta a experiencias adicionales como mini-juegos, rastreo de puntaje e incluso un tipo de multijugador con tus amigos. Universal reveló seis diseños únicos para estas bandas durante un reciente evento en Japón. Aunque el precio todavía es desconocido, se asume que podrás adquirirlas dentro del parque, y ciertamente es posible que diseños adicionales vayan a ser lanzados con el paso del tiempo.

Fuente: Theme Park Stop