Domino’s Pizza utiliza a Lady Dimitrescu para promocionar sus pizzas

Durante los últimos días hemos visto como Lady Dimitrescu se ha apoderado de las redes sociales. Tras el lanzamiento de Resident Evil Village, el amor por este personaje tuvo un segundo aire beneficiado por todos los mods que han salido a la luz. Ahora, Domino’s Pizza ha decidido aprovechar esta oportunidad, y transforma a la villana en una herramienta para promocionar las pizzas de esta compañía.

Recientemente, la cuenta oficial de Domino’s Pizza Malasia, publicó un pequeño video en donde podemos ver a Lady Dimitrescu sostener una caja de pizzas, dejando así de lado su fascinación por la sangre humana, y optando por una alternativa más deliciosa, aunque tal vez no tan saludable.

Even Lady Dimitrescu would take a little break from chasing Ethan Winters to have Domino's pizza. That's how you'd know our pizzas are so good, you'd forget about everything else. #residentevilvillage #REVillage 🍕🤤 pic.twitter.com/AuPdhnSIbe

— Domino's Pizza Malaysia (@DominosMY) May 7, 2021