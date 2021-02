Director de Sunset Overdrive regresa a Insomniac Games tras abandonar Xbox

Drew Murray, quien recientemente abandonó su cargo en The Initiative, estudio de Xbox responsable por trabajar en el nuevo Perfect Dark, acaba de anunciar que está de regreso en Insomniac Games, donde trabajó como director de Sunset Overdrive.

Vía Twitter, Murray anunció que regresará a Insomniac Games como diseñador principal. Esto lo pone muy emocionado de trabajar nuevamente con sus antiguos colegas:

I guess ten years, five games, and six job titles just wasn’t enough. I’m excited to be rejoining many friends and former colleagues at @insomniacgames as a Principal Designer. That takes me to my seventh job title; now I just need to work some days and make some games, right? pic.twitter.com/gCK4z4OVUY

— Drew Murray (@PlaidKnuckles) February 22, 2021