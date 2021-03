Director de Godzilla vs Kong revela a quién le va en esta pelea

Tras mucha incertidumbre, Godzilla vs Kong finalmente ha llegado a los cines de todo el mundo, y este próximo 31 de marzo los fans podrán disfrutarla a través de HBO Max. La pelea entre estos dos titanes ya dividió al internet, y en el proceso, también involucraron a su director, Adam Wingard, quien recientemente dijo a cuál de estos dos titanes le va en el enfrentamiento.

Como parte de una reciente entrevista con Variety, Wingard reveló que, aunque Godzilla siempre ha sido su favorito, Kong se ganó su corazón conforme iba dirigiendo esta película:

“Es imposible no sentirse más identificado con Kong. Yo he sido fan de Godzilla durante años, pero terminó gustándome más Kong últimamente. Realmente me preocupo por él. Hay ciertas cosas en el guión que tuve que cambiar porque simplemente me sentía mal por él.”

¿Todavía no estás muy convencido de si esta película vale la pena o no? Bueno, acá te dejamos las primeras reacciones de la crítica respecto a Godzilla vs Kong.

Via: ComicBook