Director de God of War comparte misteriosa imagen y los fans pierden la cabeza

Aunque Sony todavía no lo confirma oficialmente, es casi un hecho que la secuela de God of War no llegará este año. El año pasado, durante el evento The Future of Gaming, Sony Santa Monica dijo que la continuación para el juego de PlayStation 4 llegaría al PlayStation 5 en este 2021, pero creemos que no será así. Ahora, el director del juego ha compartido una nueva y misteriosa imagen que podría ser nuestro primer vistazo a esta futura entrega de la saga.

Siempre que se le pregunta sobre God of War 2, Cory Barlog evita dar cualquier tipo de respuesta justamente para no generar especulación ni rumores. Por supuesto, al directo del juego también le gusta molestar a los fans de vez en cuando, y parece que eso está haciendo con esta nueva imagen que acaba de publicar.

A pesar de no mostrar nada nuevo, la imagen por sí sola se trata de algo completamente nuevo que nunca antes se había mostrado en ningún material promocional ni nada por el estilo. En este retrato podemos ver a todos los personajes del primer juego, pero si te fijas en la ventana podrás ver a un encapuchado que seguramente es Thor, otro de los dioses que venceremos en la secuela. ¿Qué significa exactamente esta imagen? Difícil decirlo, y probablemente solo sea Barlog molestándonos, pero sigue siendo interesante especular.

Fuente: Cory Barlog