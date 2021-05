Checa el nuevo gameplay de Baldo, juego inspirado en The Legend of Zelda y Studio Ghibli

Baldo: The Guardian Owls es un juego que está siendo desarrollado por NAPS team para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Este título fue anunciado en 2020 y el día de hoy se ha compartido un nuevo gameplay de este título que parece combinar los mejores elementos de The Legend of Zelda y Studio Ghibli.

El día de hoy, 3 de mayo, IGN compartió un gameplay de 13 minutos que nos da una gran mirada a este título. Aquí podemos ver un poco de la exploración de este RPG de acción, la cual se asemeja mucho a las entregas clásicas de The Legend of Zelda. De igual forma, nos podemos deleitar con un estilo visual que nos recuerda mucho a Studio Ghibli y a juegos como Ni no Kuni.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha o ventana de lanzamiento para este título. Aunque se esperaba que la versión de Switch estuviera disponible en el verano de 2020 como una exclusiva temporal, el juego ha sufrido de una serie de retrasos. Esta entrega ha estado en desarrollo por 15 años, así que aún podemos esperar un poco más para tener este título en nuestras manos.

Vía: IGN