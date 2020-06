Desmienten rumores sobre el remake de Red Dead Redemption

A lo largo de estos últimos días, es probable que hayas visto algo relacionado con un supuesto remake de Red Dead Redemption, el cual estaría recreado utilizando el mismo motor gráfico de su secuela, y que debutaría en Xbox Series X, PlayStation 5 y PC. Bueno, parece que dicho remake no está en desarrollo, al menos así lo dice un experto en filtraciones.

El rumor comenzó con una publicación de un usuario anónimo en 4Chan, pero por alguna extraña razón se le dio más importancia de la debida. Como suele ser el caso con este tipo de publicaciones anónimas, parece ser que todo se trata de una gran mentira. Yan2295, que anteriormente ha resultado ser una muy confiable fuente de filtraciones sobre los juegos de Rockstar, ha puesto fin a estos rumores con el siguiente mensaje:

I really don’t understand why everyone is jumping on this “news”. It’s coming from a random post made by a random person on 4chan. There is not 1 bit of evidence to back this up. https://t.co/sxXdclseHE

— Yan2295 (@Yan2295) June 3, 2020