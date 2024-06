No es un secreto que el software de edición es sumamente caro. Una suscripción anual puede salir en los miles de pesos, algo que no muchos, especialmente estudiantes, no pueden pagar. De esta forma, recientemente se popularizó una forma de conseguir Final Cut Pro sin gastar un solo centavo, algo que le ha costado millones de dólares en pérdidas a Apple.

Por medio de redes sociales, los fans han compartido una forma bastante sencilla de conseguir Final Cut Pro, sin la necesidad de descargar un archivo de algún sitio dudoso en internet, sino que todo lo que se necesita es un iPhone. El proceso es en realidad bastante sencillo. Simplemente, es necesario ir a una Apple Store con su iPhone, y buscar un equipo de demostración que tenga instalado Final Cut Pro.

Después, es necesario activar el AirDrop en el equipo y en tu iPhone, con la opción que permite ser visible para cualquier persona. Por último, tienes que acceder a la biblioteca de aplicaciones del Mac, buscas Final Cut Pro, y compartes el archivo por medio de AirDrop. De esta forma, el archivo oficial se transferirá a tu dispositivo móvil, y lo único que necesitas hacer es mover este programa a tu computadora Mac, ejecutarlo y listo.

De esta forma, podrás disfrutar de Final Cut Pro sin la necesidad de pagar por este programa. Sin embargo, no todo es perfecto, puesto que al no tener el archivo original, no podrás actualizar el programa, pero este es solo un pequeño inconveniente para algunos. Esto no es algo completamente nuevo, simplemente se ha popularizado en los últimos días.

En lugar de hacer algo al respecto, Apple no ha emitido un comunicado sobre este caso, y se desconoce si tiene planes para evitar la pérdida de dinero que significa el no pagar por Final Cut Pro. En temas relacionados, Apple realiza cambios en sus políticas de garantía. De igual forma, Elon Musk amenaza con no usar productos de Apple.

Nota del Autor:

Los miles de dólares que aquí se pierden seguramente representan solo una pequeña fracción de lo que genera Apple. Es cierto que el software de edición es muy caro, no solo el de Apple, sino también Adobe, y para un estudiante, tal vez esta es la única forma que tiene para hacer su trabajo.

