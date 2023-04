Desarrollo de God of War Ragnarok costó 200 MDD

PlayStation 5 es el hogar de algunos de los próximos lanzamientos más importantes de los videojuegos, como Final Fantasy XVI, por nombrar un ejemplo. De los juegos disponibles en la consola, God of War Ragnarok se destaca por encima de muchos de ellos como un éxito taquillero para PS5, y su éxito se puede atribuir a su marketing y soporte posterior al lanzamiento.

Sin embargo, hoy se reveló cuánto costó el juego a Sony. La cantidad de dinero invertida en este juego podría sorprender a algunos de nuestros ávidos lectores. En un informe realizado por The Guardian, se entrevistó a Shuhei Yoshida, que incluyó varias citas sobre sus experiencias en la industria, incluido su trabajo en Journey de 2012 hasta los proyectos actuales. En esa entrevista se mencionó God of War Ragnarok, y se informó que el costo de desarrollo fue de $200 millones de dólares. Puedes ver esa sección específica en el siguiente Tweet.

God of War: Ragnarok reportedly cost around $200m to make.

This is almost 5x the amount of God of War III, which cost around $44m to make when it launched in 2010. https://t.co/6qIoBjycXY pic.twitter.com/9LWeZBtFNY

— MauroNL (@MauroNL3) April 24, 2023