Desarrolladores afirman que Xbox Series X es mucho más poderoso que el PS5

La semana pasada, Sony finalmente reveló las especificaciones técnicas del PlayStation 5, lo que generó muchos debates sobre qué consola es realmente la más poderosa, comparándola con el Xbox Series X. Ahora, Chris Grannell, un antiguo diseñador de videojuegos en Sony, ha hablado con otros desarrolladores quienes han confirmado que “la diferencia de poder entre ambas consolas es sumamente impactante”, a favor del Series X.

Granell compartió sus comentarios en Twitter después de que un “fan” hiciera una comparación entre el Xbox Series X y el PS5:

I’ve chatted to a few devs and they have confirmed the power difference is quite staggering. However they have said it doesn’t mean you can’t make good games on the PS5. These fanboys clearly don’t care about that and are massively rattled.

