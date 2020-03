PETA quiere que seas vegano en Animal Crossing: New Horizons

Cuando empiezas tu aventura en Animal Crossing: New Horizons, tendrás que empezar a conseguir recursos al recoger fruta de los arboles, pescando, atrapando insectos, y más. Estas actividades pueden hacer que tu isla crezca gracias al esquema de Millas Nook de Tom Nook, pero ¿deberían preocuparse más los jugadores sobre sus acciones?

La organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha lanzado una ‘Guía Vegana para Animal Crossing‘, enlistando todas las cosas que puedes y no puedes hacer para llevar un estilo de vida vegano. Para empezar, no deberías pescar, ya que es descrito como algo “cruel” y “malo para el medio ambiente”; tampoco deberías atrapar insectos; no deberías trabajar para el Museo, porque “los insectos no pertenecen en pequeñas cajas para que los otros aldeanos los puedan ver”; y no deberías excavar almejas.

¿Qué si puedes hacer? Bueno, puedes comer fruta. PETA utiliza las habilidades que obtienes al comer fruta para reforzar su punto de por qué esto es algo bueno, y se expande al decir que esta acción es buena para promover el veganismo. Vale la pena mencionar que esta guía parece ser un truco publicitario, y no algo que deba ser tomado en serio.

Recuerda que Animal Crossing: New Horizons ya está disponible para Nintendo Switch y aquí puedes conocer lo que pensamos de este título con nuestra reseña escrita y en video.

