DC Comics introducirá un nuevo héroe inspirado en la mitología china

DC Comics cuenta con una gran variedad de héroes bajo su nombre, aunque algunos argumentan que la compañía ciertamente podría beneficiarse con algunos cuantos más. Bueno, como parte del Festival of Heroes podremos conocer a Monkey Prince, un guerrero inspirado por la mitología china.

DC Comics estará publicando Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration, una antalogía conmemorativa de 100 páginas. Dentro de estas historias encontraremos una dedicada a Monkey Prince, héroe basado en Monkey King. En el comunicado oficial se puede leer lo siguiente:

“Debutando en una historia escrita por Gene Luen Yang (Superman Smashes the Klan, Batman/Superman, New Super-Man) con arte de Benard Chang (Teen Titans, Batman Beyond), Monkey Prince está inspirado por Monkey King, héroe legendario de la mitología china y el clásico cuento, Journer to the West. En esta historia original, ‘Monkey Prince detesta a los superhéroes.’ Monkey Prince deberá pelear y hacer equipo con Shazam para derrotar al malvado Dr. Sivana y un demonio chino.”