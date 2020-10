Dataminers encuentran más pistas que apuntan al lanzamiento de Crash 4 en Switch

Pese a que Crash Bandiccot 4: It’s About Time solo está disponible en PlayStation 4 y Xbox One por el momento, varios rumores apunta a la inevitable llegada del juego a Nintendo Switch. Aunque Activision y Toys for Bob se han mantenido en silencio en este tema, recientemente surgió nueva evidencia sobre la existencia de una versión para la consola híbrida.

Como lo menciona en youtuber Canadian Guy Eh, dataminers han encontrado varios detalles en la versión de PS4, en donde se hace mención a la existencia de un port para Nintendo Switch. La información en el archivo INI menciona una versión de Switch, e incluso hace referencia al nombre del proyecto de Spyro Reignited Trilogy en Switch, que Crash 4: It’s About Time sin duda usaría como base.

De igual forma, esto parece señalar que Toys for Bob se está encargando del port, como lo hicieron con Spyro Reignited Trilogy y Crash N. Sane Trilogy, lo cual explicaría por qué no hemos escuchado algo sobre esta versión. En temas relacionados, un rumor señala que Crash Bandicoot 4 llegará a Xbox Series X. De igual forma, se ha revelado la fecha de lanzamiento para Crash Bandicoot: On the Run.

Vía: Go Nintendo