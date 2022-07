¿Cuál ha sido la consola más exitosa de 2022?

Pese a la escasez de consolas, el PlayStation 5 sigue siendo una de las consolas más populares de hoy en día. De esta forma, un nuevo reporte por parte del NPD Group, organización que se encarga de registrar las ventas de los videojuegos y consolas en Estados Unidos, ha revelado que el PS5 se convirtió en la plataforma más exitosa de este país durante la primera mitad del año.

De acuerdo con la información compartida por Mat Piscatella, miembro del NPD Group, el PS5 se convirtió en la consola que más dinero género durante el pasado mes de junio, así como a lo largo de la primera mitad de 2022. Aunque no se dieron números exactos, se menciona que el porcentaje de crecimiento en ventas en comparación del año pasado llegó a los dobles dígitos durante el mes pasado.

US NPD HW – June PlayStation 5 dollar sales experienced double-digit percentage growth when compared to a year ago.

