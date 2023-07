Crean petición para hacer Starfield exclusivo de PlayStation

Si estás buscando noticias realmente desconcertantes, tengo justo lo que necesitas. En las últimas semanas, un grupo de fans de PlayStation inició una petición exigiendo que el próximo épico espacial de Bethesda, Starfield, sea exclusivo de PlayStation. Sí, me has oído bien. No un lanzamiento multiplataforma, sino exclusivo de PS5.

La palabra “ilusorio” viene a la mente. Claramente, Bethesda no cambiará de opinión en esta etapa del juego. De todas formas, no pueden hacerlo. La empresa matriz de Bethesda, ZeniMax, es propiedad de Microsoft. Es una petición desconcertante, pero quienes la iniciaron realmente quieren lo que dicen. Con casi 3,500 firmas, la petición dice:

“Todos los futuros títulos de Bethesda deberían ser exclusivos de PlayStation“, y agrega que “Xbox y sus 12 jugadores dedicados no merecen Starfield“.

En su mayoría, las llamadas guerras de consolas han quedado atrás. ¿Por qué competir en una guerra entre Xbox y PlayStation cuando se puede amar y apreciar a ambas? Ese es el tipo de crecimiento que los jugadores de todo el mundo han experimentado, pero no parece ser el caso aquí. Para contrarrestar la petición de exclusividad de Starfield en PS5, se ha lanzado una nueva campaña en change.org titulada “La petición de exclusividad de Starfield en PS5 es absurda”.

Creada por Michael Goudie, la petición tiene 150 firmas, con una meta de 200. Dice:

“Esta petición es para cualquiera que crea que la reciente petición de hacer de Starfield un juego exclusivo de PS5 es una idea tonta. Me di cuenta de que las personas estaban firmando esa petición únicamente para dejar un comentario en contra de la idea, lo que sin querer apoyaba esa petición. Esta petición brinda un foro para aquellos que desean expresar sus opiniones sin tener que sumar firmas a una petición que no respaldan”.

Continúan diciendo:

“¿Por qué una empresa de Microsoft querría hacer un juego exclusivo para el principal competidor de Microsoft? Esa idea es absurda. Obviamente, algunos jugadores de PS5 quieren jugar Starfield. Por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo con que Starfield sea exclusivo de Xbox/PC. Bethesda/Microsoft puede ganar más dinero al hacer el juego disponible en PS5 también. Así que haz que se escuche tu voz de una manera que no apoye una causa en la que no crees”.

Por fin, algo de sensatez. La exclusividad de consolas es algo que normalmente genera un poco de envidia, a menos que tengas todas las consolas disponibles. Eso es totalmente natural, todos apreciamos los buenos juegos. Si eres propietario de una PlayStation o Xbox, es posible que desees probar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Los usuarios de Xbox pueden estar ansiosos por sumergirse en la serie Marvel’s Spider-Man, mientras que los propietarios de Switch podrían estar ansiosos por probar Hi-Fi Rush. Ya entiendes la idea.

Es comprensible querer que un juego se lance en tu plataforma preferida. Lo que no tiene sentido es querer que un exclusivo de Xbox se convierta en un exclusivo de PlayStation. Realmente pensé que habíamos dejado ese tipo de pensamiento en las guerras de consolas del pasado, pero una petición en change.org está haciendo campaña para lograr precisamente eso: hacer que el próximo épico espacial de Bethesda, Starfield, sea exclusivo de PlayStation 5, y tiene una cantidad desconcertante de firmas.

La petición “Haz que Starfield sea exclusivo de PS5” ha obtenido 3,515 firmas, con una meta de 5,000. No es un número que cambie la vida, y ciertamente no es un número que vaya a hacer que Bethesda cambie sus planes, pero sigue siendo desconcertante cuando piensas en lo que esta petición intenta lograr.

Si te estás rascando la cabeza pensando:

“¿Por qué la petición no pide simplemente que Bethesda lance el juego en PlayStation además de Xbox?”, permíteme explicártelo.

Benjamin Dickey, el creador de la petición, escribió:

“Durante más de una década, los juegos de Bethesda se han lanzado en PlayStation. Funcionan mejor en PlayStation, se ejecutan mejor y se venden mejor. Xbox y especialmente Phil Spencer NO DEBERÍAN arrebatárnoslos. En primer lugar, la exclusividad de Xbox no solo perjudicaría a PlayStation, sino también a la base de jugadores”. Continuó: “En segundo lugar, Xbox y sus 12 jugadores dedicados NO merecen Starfield ni ninguna exclusividad. No solo son arrogantes y molestos, sino que desde la presentación han sido irritantes. […] En tercer lugar, la exclusividad no es buena para Starfield en sí. El asunto es simple. Si se lanza en Xbox, será un mal juego. Miren Redfall o Halo Infinite como ejemplos. […] En cuarto lugar, sigo escuchando: ‘Ahora se preocupan por la calidad, Phil Spencer los obligó a retrasarlo por la calidad’. ¡Tengo noticias para ustedes, el Dispensador de Píldoras es un MANDILÓN! El tipo está a cargo de Xbox pero no se preocupa lo suficiente como para revisar los juegos antes de su lanzamiento”. “Por todas estas razones, es importante que los juegos de Bethesda sigan disponibles en PlayStation. No solo eso, sino que para garantizar la alta calidad de los juegos, TODOS los futuros títulos de Bethesda DEBERÍAN ser exclusivos de PlayStation. […] Necesitamos salir y protestar en las tiendas GameStop y Walmart en la fecha de lanzamiento de Starfield. Necesitamos presentar legislación a nuestros representantes locales para OBLIGAR a Microsoft a cumplir. Necesitamos salir en masa y evitar que las personas compren copias en la fecha de lanzamiento. Incluso mejor, vayan en línea y denuncien cada video que vean elogiando Starfield hasta que lo hagamos exclusivo para nosotros y SOLO nosotros. […] Si eres un verdadero jugador, apoyarás esto y firmarás”.

Saca tus propias conclusiones de eso.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: Solo tengo tres palabras para todo esto: LOL