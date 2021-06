Creador de Descenders recibió odio por lanzarlo en Series X y así se burló de los haters

Descenders fue un título que debutó desde 2019 en Xbox, pero apenas el día de hoy llegó nativamente a Series X, además de que también se encuentra disponible en Game Pass. Mike Rose, autor de este juego, recientemente recibió comentarios de odio por parte de la comunidad, quienes critican su decisión de haberlo lanzado en la nueva consola de Microsoft.

En lugar de enojarse, Rose decidió burlarse de sus haters en Twitter al contestar de esta manera a dichos comentarios:

Since we’re launching Descenders on Series X today, I’m inevitably getting a bunch of PlayStation fanboys tweeting at me about how it’s a shit game etc etc

The funniest thing is that Descenders is actually one of the best selling indie titles on PS4/PS5 from the last 12 months

— Mike Rose (@RaveofRavendale) June 8, 2021