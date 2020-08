Cosplayer muestra el lado más atrevido de Aerith de Final Fantasy VII

El remake de Final Fantasy VII volvió a colocar a este clásico JRPG bajo los reflectores. No hay duda alguna que Square Enix hizo un increíble trabajo dándole nueva vida a esta fantástica aventura, y los modelos actualizados de personajes ciertamente desataron la creatividad de muchos fans en todo el mundo. Aparte de Tifa, esta cosplayer ha decidido recrear a Aerith de una manera que no hemos visto, ni veremos, en los videojuegos.

Alcololi, como se hace llamar en Twitter, es una famosa cosplayer que se ha dado a conocer entre la comunidad gracias a sus atrevidas recreaciones. En esta ocasión fue turno de Aerith y aquí puedes ver cómo le quedó. Te recomendamos no verlo acompañado:

Tshhh, let’s just stop here and rest a little bit. You don’t want to miss such a beautiful sunny day, do you? pic.twitter.com/3xnSHS7xhU

— ✨Alcololi✨Aerith + Illya this month! (@alcololic) August 18, 2020