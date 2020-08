E3 es sujeto de controversia por publicar un artículo sexista de mujeres y videojuegos

Hace unas cuantas horas, la cuenta oficial del E3 publicó en Twitter un artículo llamado “¡Los Juegos que Jugamos! 25 Juegos Online que las Mujeres Disfrutan”. Esto generó mucha polémica en redes, tanto de las jugadoras como de otras figuras en la industria, al acusar a la nota de estereotipar ciertos géneros de videojuegos como los favoritos de las mujeres.

El artículo en cuestión ya fue eliminado, o mejor dicho, fue modificado para evitar el odio de la comunidad. En resumen, la nota incluía varias declaraciones y testamentos de jugadoras sobre algunos juegos que “les encantan”. El problema es que la mayoría de éstos eran gratuitos, simuladores, juegos de azar o juegos de cocina. E3 ya pidió una disculpa:

We messed up. We are taking down the post and apologize for perpetuating a harmful stereotype. We will do better.

— E3 (@E3) August 18, 2020