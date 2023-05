Probamos la Asus TUF A15 ¿Vale la pena?

Hace un tiempo tuve una pésima experiencia con una laptop gamer de gama alta, la marca prometía el máximo poder al menor peso y tamaño. Y sí, era una laptop muy delgada que se calentaba horrores y no podías usar en las piernas o en cualquier superficie y no duró ni un año porque pronto se empezó a sobrecalentar por cualquier cosa hasta que la tarjeta madre quedó inservible, fue un golpe financiero muy duro y entonces decidí investigar qué computadora podría comprar.

Antes de esa basura de laptop había tenido una ASUS ROG G750J que amé y me acompañó a todos lados, el único problema con este equipo es que era gigantesco con una pantalla de 17.5 pulgadas y un peso de casi cuatro kilos. Razón por la cual había buscado algo más ligero.

Con la lección aprendida, me sentía muy tentado a regresar con Asus, pero no conocía toda la gama de la marca. Tras un exhaustivo análisis del cual Sheldon Cooper estaría orgulloso, reduje mis opciones a 5 equipos. En esta lista se encontraban dos modelos de Asus TUF. Una línea que no conocía y que era elogiada por reseñistas en los que confío.

Entonces tuve la oportunidad de probar uno de estos equipos. Para empezar, el logo de TUF es mucho más estético en mi opinión al de ROG. No podría describir el atractivo estético de estos equipos, pero te da la impresión de que puedes controlar un mecha con ellas. Son de un tamaño más normal a lo que era mi G750J y también más ligeras.

Tal vez lo más sorprendente de las Asus TUF es que, ¿quién iba a saber que existen laptops gamer de gama media capaces de hacer todo esto? Existe toda una variedad de configuraciones que van desde la F15 con procesadores Intel Corei5 y tarjetas gráficas GeForce RTX 2050, 8GB DDR4 RAM y 512 GB en SSD hasta las A15 con procesadores AMD Ryzen 7 con GPU RTX 3060, 16GB en RAM y 512 GB de memoria SSD.

Esto significa que puedes hacerte de una laptop capaz de correr todos los juegos actuales sin problemas dentro de un rango de precio que va desde los $15,000 a los $34,500 pesos mexicanos.

La Asus TUF que probamos cuenta con un teclado completo que incluye un teclado numérico. En la parte superior del teclado se encuentran teclas dedicadas para el volumen, silenciar el micrófono y abrir la aplicación Armoury Crate de Asus. Usando la tecla Fn en conjunto con las teclas de función, puedes cambiar entre los tres efectos de iluminación del teclado, cambiar entre los modos de funcionamiento “rendimiento” y “silencioso” y más.

Las teclas se sienten muy bien al tacto y los interruptores son bastante responsivos. Por supuesto que tenía que tener un toque gamer de iluminación RGB detrás de las teclas que amé. Incluso hay tapas transparentes para las teclas WASD, lo cual es un gesto considerado para los jugadores de PC.

Debo confesar que algo que no fue de mi total agrado es el touchpad. El cual tiene un click algo raro que dificulta trabajar rápido. También creo que es un panel un poco pequeño y tal vez la culpa de esto la tenga mi ROG G750J que tenía uno gigantesco. Pero aún así, creo que la mayoría del tiempo estaremos usando mouse, sobretodo si vamos a jugar, así que no lo consideraría un “dealbreaker”.

Aunque hablamos de una laptop, siento que podría haber incluído un par de bocinas con mayor potencia. Ya que, esto es un problema cuando estás jugando un título donde es importante escuchar de dónde vienen los pasos o los disparos. Como es el caso de las partidas que jugué de Fortnite y The Last of Us: Part 1.

Algunas versiones de Asus TUF cuentan con certificación Dolby Atmos, sin embargo el problema está, tal vez, en el tamaño de las bocinas. Así que recomiendo que si van a jugar se hagan de un buen par de audífonos.

Otro punto en el que no brilla la Asus TUF es la calidad de su webcam, sabemos que está pensada para jugar y que no importa mucho cómo te veas si piensas entrar a una junta del trabajo o de la escuela con este equipo. Pero si pensabas hacer streams con esta laptop, será mejor que compres una cámara externa.

Para concluir, creo que cualquier versión de Asus TUF hace maravillas para la gente que no quiere invertir una gran cantidad de dinero en una computadora, y siendo realistas, creo que la mayoría de nosotros somos parte de esa audiencia viviendo en una ciudad insegura en la que no puedes dejar tus cosas descuidadas un segundo.

Asus TUF me sorprendió con su capacidad dentro de este rango de precio, cualquier carencia que el equipo tenga y que ya mencioné, como es el caso del touchpad, es fácilmente corregida con un accesorio que muy probablemente ya tengas o que pensabas comprar.

Vía: Asus