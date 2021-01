Confunden a jugador profesional de Hearthstone con el presidente Trump

Estados Unidos está atravesando fuertes momentos de tensión en estos momentos, conforme seguidores de Donald Trump asaltan el Capitolio en Washington D.C. para protestar la salida del actual presidente del país. Evidentemente, todo el mundo está volteando hacia Trump y entre todo el caos, un jugador profesional de Hearthstone salió afectado.

Jeffrey Shih es un jugador profesional de Hearthstone que se hace llamar TrumpSC por sus días como jugador de StarCraft. Shih recientemente obtuvo muchísimos seguidores en Twitter, pero parece que en realidad todo fue un error, puesto que estos nuevos seguidores en realidad querían seguir a Donald Trump, y no a Shih:

Getting a lot of Twitter followers right now. I might not be who you’re trying to follow. You’re looking for the former president, not the Hearthstone player.

— Trump (@TrumpSC) January 6, 2021