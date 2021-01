Activision finalmente corrigió uno de los más grandes problemas de Warzone

Call of Duty: Black Ops Cold War finalmente se integró con Warzone el pasado mes de diciembre, pero hubo varios problemas que acompañaron esta migración. Uno de los principales tiene que ver con las armas de Cold War, que están sumamente desbalanceadas en el battle royale. Ante esto, Raven Software y Activision finalmente han lanzado una nueva actualización que busca corregir este problema.

Vía Twitter, la cuenta de Raven Software confirmó que la DMR 14, la MAC-10, y otras armas que estaban dominando la meta en Warzone han sido nerfeadas. Acá la publicación:

The time has come.

📄#Warzone update going live:

– DMR 14 – Reduced headshot damage, increased recoil

– Type 63 – Reduced headshot damage, increased recoil

– Mac-10 – Decreased headshot multiplier

– Dual pistols – Increased hip fire spread, decreased damage range

— Raven Software (@RavenSoftware) January 6, 2021