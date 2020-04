Compositor de DOOM Eternal duda volver a trabajar en la saga otra vez

DOOM Eternal fue un juego que recibió mucha apreciación por parte de la crítica y los fans. Uno de los aspectos que más les encanto a los jugadores fue su metálico soundtrack, que en verdad te hacía sentir como una auténtica máquina de destrucción demoníaca. Este apartado se lo debemos agradecer al compositor Mick Gordon, quien también compuso la música para DOOM en 2016 y que lamentablemente parece ser que ya no volverá a trabajar en la franquicia.

Aparentemente, Gordon no quedó satisfecho con la manera en que se manejó el soundtrack en DOOM Eternal, puesto que se le pidió trabajar en la mezcla de audio para diferentes pistas del soundtrack. Aquellas en donde Gordon no estuvo involucrado se realizaron de manera muy descuidada, y los fans pudieron distinguir cuáles habían sido editadas por Gordon y cuáles no.

PCGamer habló con Gordon sobre este problema, y esto fue lo que el compositor dijo al respecto:

“Me enorgullezco mucho de mi trabajo. Es todo lo hago, es todo lo que tengo y le dedico todo mi corazón y alma a él.”

Gordon también mencionó que está intentando averiguar qué paso con el soundtrack, pero por ahora no tiene más comentarios al respecto. Dicho esto, por medio de Twitter un fan le preguntó a Gordon sobre la situación, y le respondió al decir que duda volver a trabajar con Bethesda/id Software en el futuro.

Via: Resetera/ NeoGAF