Co-fundadores de Rocksteady dejan oficialmente el estudio

Sin duda, uno de los estudios más importantes de desarrollo de videojuegos enfocados a los superhéroes es Rocksteady, creadores de la icónica serie de juegos de Batman Arkham. Y justo hace algunas horas atrás se dio un anunció que podría quitarle el ánimo a los fanáticos, dado que los co-fundadores Sefton Hill y Jamie Walker, dejaron el estudio.

En una carta abierta, el presidente de Warner Bros. Interactive, David Haddad, mencionó lo siguiente:

A message from Jamie & Sefton “We wanted you, the Rocksteady fans, to hear it first; we have decided to leave Rocksteady… From the day we founded the company all the way to today, Rocksteady has been our life & soul.”https://t.co/3ZRs1NMom2 pic.twitter.com/98I6YOgZrY

— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) October 26, 2022