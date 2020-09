CDPR aclara los rumores sobre el peso de Cyberpunk 2077

Durante la presentación de NVIDIA, se mostró cómo se verá Cyberpunk 2077 con sus nuevas tarjetas gráficas y con la tecnología de ray tracing. En el show también se dio a conocer una imagen del juego con el texto “200 GB Games”, dando a entender que Cyberpunk tendría un peso masivo, pero afortunadamente no es así.

Marcin Momot, líder de la comunidad global de CD Projekt Red, tuvo que salir a desmentir esta información, pues dentro de Reddit el rumor tomaba cada vez más fuerza. Lo hizo a través de Twitter, como lo puedes ver aquí:

While the @CyberpunkGame system requirements are not out yet (they are coming soon, though!), I wanted to address this topic from reddit. The game won’t take up 200GB when installed. You can expect the required HDD space to be on par with other modern titles. pic.twitter.com/tRigjPWLfC

— Marcin Momot (@Marcin360) September 2, 2020