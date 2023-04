CD Projekt RED y GOG establecen un nuevo estándar de inclusión laboral al ofrecer licencia menstrual. GOG, una plataforma de distribución digital de videojuegos con sede en Varsovia, Polonia, se ha convertido en la primera empresa importante en introducir la licencia menstrual como un beneficio estándar para todos sus empleados en todo el mundo.

La compañía anunció el cambio de política en Twitter, declarando que “estamos orgullosos de ofrecer licencia menstrual a los empleados. Los miembros del equipo ahora pueden enfocarse en su comodidad y salud tomando tiempo libre cuando sufren dolor menstrual. Se trata de inclusión y fomentar un ambiente de trabajo solidario #insideRED”.

We’re proud to offer menstrual leave to employees! Team members can now focus on their comfort & health by taking time off when suffering from period pain. It’s all about inclusivity & fostering a supportive workplace #insideRED.

Kudos to GOG for implementing this benefit first!

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 30, 2023