Hubo una época en la que Castlevania florecía luego de que Symphony of the Night se convirtiera en leyenda. Las portátiles de Nintendo eran la casa que Koji Igarashi había encontrado, regalándonos varias joyas que en su momento, no fueron apreciadas. Arrancamos nuestra serie de contenidos para recapitular la historia del Nintendo DS con el increíble, Castlevania: Order of Ecclesia