Capcom revela sus planes para Tokyo Game Show 2022

Aunque la mente de muchos de nosotros está enfocada en Gamescom, evento que se llevará a cabo a finales de mes, no hay que olvidar que en septiembre tendremos una nueva edición del Tokyo Game Show. De esta forma, los detalles de esta celebración han comenzado a circular. Una de las compañías que asistirá al TGS este año es Capcom, quienes tienen planeado realizar dos presentaciones especiales.

La primera de estas es una presentación pre-grabada que se transmitirá el próximo 15 de septiembre a las 7:00 AM (hora del Pacífico), o 9:00 AM (hora de la Ciudad de México). Este evento estará enfocado por completo en las novedades que tiene Capcom para nosotros. De esta forma, no se descarta un vistazo al DLC de Resident Evil Village, más Monster Hunter Rise, y algunas sorpresas.

Por otro lado, el 16 de septiembre a las 8:00 AM (hora del Pacífico) o 10:00 AM (hora de la Ciudad de México) tendremos una presentación enfocada por completo en Street Fighter 6. Aunque no se ofrecen detalles, no se descarta la posibilidad de ver a un personaje nuevo, más información sobre los modos de juego y, quizás, un poco de gameplay.

Tokyo Game Show se llevará a cabo del 15 al 18 de septiembre de 2022. En temas relacionados, dos nuevos personajes se suman a Street Fighter 6. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo avance del DLC de Resident Evil Village.

Vía: Capcom