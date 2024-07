Capcom anuncia que ya están creando nuevo Resident Evil

Este inicio de semana ha sido bastante fructífero para Capcom, puesto que tuvieron un nuevo evento con algunas novedades, anunciando que habrá un demo para Kunitsu Gami Path of The Goddess y también la fecha de lanzamiento del remaster de Dead Rising. Por otro lado, la franquicia de Resident Evil no se iba a ausentar, pues se habló de la salida del séptimo juego principal en dispositivos de Apple, pero se habló de una sorpresa mucho más importante.

Mediante la plática que lanzaron en video, uno de los productores importantes de la franquicia, Koshi Nakanishi, ha mencionado que no tenían idea de qué hacer después de justo la séptima y octava entrega, pues ya se había explorado todo lo que deseaban en cuanto a la parte de jugabilidad. Sin embargo, ya tienen claro cuál sería el siguiente paso de la franquicia en cuestión por lo que se encuentran laborando actualmente en el proyecto, y eso indica que está apenas en la etapa de planeación.

Acá su cita:

Fue realmente difícil decidir qué hacer después del 7. Pero lo encontré y, para ser honesto, parece sustancial. No puedo compartir ningún detalle todavía, pero espero que estén emocionados por el día en que pueda hacerlo.



Sinopsis de la franquicia:

Resident Evil es una franquicia de medios de terror y ciencia ficción creada por Capcom. Comenzó como una serie de videojuegos y se ha expandido a películas, cómics, novelas y otros medios. La serie es conocida por su temática de horror, supervivencia, y acción, y ha sido una influencia significativa en el género de videojuegos de terror. La serie de videojuegos debutó en 1996 con el lanzamiento del primer juego para PlayStation. Los juegos generalmente siguen a varios protagonistas que luchan contra zombis y otras criaturas creadas por la corporación Umbrella, que realiza experimentos con un virus conocido como el “Virus T”.” Ha tenido un gran impacto en la cultura popular y ha influido en muchos otros videojuegos de terror. Es una de las franquicias de videojuegos más exitosas y duraderas, conocida por su mezcla de horror y acción, personajes memorables, y tramas complejas.

Por ahora la franquicia de Resident Evil no tiene un futuro inmediato que sepamos los jugadores. Es decir, no hay juegos nuevos anunciados.

Nota del autor: Definitivamente eso sube los ánimos, a pesar de que sea predecible una nueva entrega. Después de todo es junto con Monster Hunter la franquicia que más le genera a Capcom.