Bungie confirma nuevos proyectos en desarrollo

Durante los últimos años, Bungie ha trabajado por completo en Destiny 2. Con cada nueva expansión, los desarrolladores han dejado en claro que tienen pensado ofrecer un soporte a este juego como servicio durante mucho tiempo. Sin embargo, la oferta de este estudio aumentará en un futuro, ya que Bungie está trabajando en múltiples proyectos en estos momentos.

Por medio de Twitter, Tom Farnsworth, líder creativo de Bungie, reveló que el estudio está trabajando en múltiples proyectos en conjunto con Sony. Esto fue lo que comentó:

And with the support of Sony we are working on a number of unannounced projects too. Come join us!

— Tom Farnsworth (@tomfromtheweb) January 4, 2023