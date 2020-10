Bloodstained: Ritual of the Night llegará a Android y iOS

Aunque la versión para Nintendo Switch de Bloodstained: Ritual of the Night no fue el mejor port allá fuera, sus desarrolladores se empeñaron en mejorar esta versión y ahora ya se puede comparar con las versiones de PS4 y Xbox One. Ahora, NetEase Games anunció que este sucesor espiritual de Castlevania también llegará a móviles en iOS y Android, ofreciéndote otra alternativa portátil para disfrutarlo.

Esta nueva versión incluirá controles personalizados para teléfonos celulares, así como una nueva interfaz y nuevos logros o trofeos. Como era de esperarse, el juego no recortará nada del contenido original, es decir, los 120 monstruos y 107 armas que están en consolas también estarán disponibles en esta nueva versión. Lo único que cambiará en realidad es la manera en que lo juegas.

Por el momento no se revelaron detalles adicionales sobre su fecha de lanzamiento ni costo, pero sí se confirmó que será una aplicación de paga y que contará con soporte para los lenguajes inglés, japonés, francés, italiano, alemán, ruso, portugués, coreano y, por supuesto, español.

Via: Somag News