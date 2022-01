El 2021 fue un sensacional año para los fanáticos del MCU, y todo parece indicar que el 2022 no será diferente. Black Widow en particular fue bastante controversial debido a todos los retrasos, además de la demanda por parte de Scarlett Johansson hacia Disney. Ahora, se dio a conocer que la película perdió una buena cantidad de dinero debido a la piratería.

Como te decía anteriormente, Black Widow llegó a cines el mismo día que a Disney+ y su infame acceso premiere. Los usuarios no estuvieron dispuestos a pagar dicho acceso, por lo que muchos acudieron a la piratería, lo que le costó a la película alrededor de $600 millones de dólares. En total, Black Widow generó $379 MDD en la taquilla de EE.UU., así que ciertamente perdió mucho dinero debido a lo anterior.

Ahora que el acceso premiere desapareció por completo, los estrenos del MCU estarán llegando primero a cines y meses después a Disney+. Con esta estrategia, la compañía del ratón busca disminuir un poco las pérdidas por la piratería, así como evitarse problemas legales con los actores.

Nota del editor: Será interesante conocer cómo le fue a las demás películas del MCU que ya no tuvieron estreno simultáneo en cines y Disney+. Y es que eso afectó demasiado a Black Widow, además de que la polémica con Johansson tampoco ayudó demasiado, pero al menos las cosas se solucionaron al final.

Via: ComicBook