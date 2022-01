Aztech Forgotten Gods ya tiene fecha de lanzamiento

La escena independiente de videojuegos en México sigue creciendo. Uno de los proyectos más esperados de este año, Aztech Forgotten Gods, desarrollado por Lienzo, ya cuenta con una fecha de lanzamiento, y no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta experiencia.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Lienzo ha confirmado que Aztech Forgotten Gods por fin llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 10 de marzo de 2022. Este anuncio estuvo acompañado de un nuevo vistazo al juego.

