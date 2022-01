Tencent es acusado de racismo y sexismo

Tencent, el gigante de China, ha sido acusado de racismo y sexismo por una escritora de la industria. Recientemente, Alanah Pearce, ex-periodista de sitios como IGN y quien actualmente trabaja en Sony Santa Monica, ha compartido algunos detalles bastante controversiales de la compañía de Asia.

En una plática con The Serfs, Pearce fue cuestionada sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Ante las preocupaciones de algunas personas, la escritora ha señalado que los jugadores deberían estar más enfocadas en la creciente influencia de Tencent en esta industria. Fue aquí en donde la ex-periodista habló sobre un proyecto del que tuvo conocimiento. Al parecer, Tencent fue la productora de una película, en donde exigieron que no hubiera gente negra y que las mujeres tuvieran los pechos más grandes. Esto fue lo que comentó:

“Tengo un amigo que tenía una película que Tencent le ofreció hacer, o que Tencent financió, y dijeron ‘nada de gente negra’ y ‘tetas más grandes’. Como muchas reglas que tienen que también han tenido algo que ver, ya sabes, algunos juegos AAA.

Porque me preocupa mucho que Tencent me demande, pero esto es lo que escuché: rumores. No estoy seguro de si algo de esto es cierto.

Sé que la mayor parte de la industria del cine está fuera del contenido como ‘¡no hay fantasmas!’. Simplemente tienen reglas extrañas como esa, pero creo que deberíamos estar mucho más preocupados por Tencent que por Microsoft”.