Autores de Until Dawn revelarán su nuevo juego mañana

Supermassive Games actualmente se encuentran muy ocupados trabajando en el siguiente juego en la saga de The Dark Pictures Anthology, sin embargo, también tienen otro proyecto por presentarnos, y mañana mismo finalmente lo conoceremos.

The Quarry es una nueva IP por parte de este talentoso estudio, y el día de mañana a las 10AM hora del Centro de México, nos lo van a revelar en su totalidad.

“𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏’𝒕 𝒌𝒊𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓.” 🩸 Watch the reveal of #TheQuarry, our all-new horror experience published by @2K, coming this Summer. TOMORROW @ 9am PT | 12pm ET | 4pm GMT

🏕️ https://t.co/5dwC0v2hNS pic.twitter.com/XEtwKbmy27 — Supermassive Games 🔜 #TheQuarry reveal (@SuperMGames) March 16, 2022

Podrás ver la revelación en vivo mediante su página oficial, aunque seguramente también lo compartirán mediante sus otros canales oficiales. De momento no tenemos muchos detalles al respecto, excepto que The Quarry estará haciendo su debut en el verano de este 2022.

Nota del editor: Aunque los juegos de The Dark Pictures no han sido los mejores de este estudio, ciertamente me intriga conocer cómo será este nuevo proyecto. Por lo visto, será otro aventura totalmente enfocada en la historia con decisiones múltiples, varios personajes, y una aterradora atmósfera.

Via: Supermassive Games