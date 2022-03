Recientemente, FromSoftware reveló que Elden Ring ya había superado las 12 millones de copias vendidas en toda el mundo, cifra que definitivamente nos tomó a todos por sorpresa. Sabíamos que el juego estaba siendo un auténtico éxito en diferentes mercados del planeta, pero nunca nos imaginamos que fuera para tanto. De hecho, ni sus propios desarrolladores lo veían venir.

Vía Twitter, Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, compartió varios datos interesantes alrededor de las cifras de ventas de Elden Ring. Entre esta información, mencionó que FromSoftware anticipaba que el juego alcanzará las 4 millones de copias vendidas para finales de este mes.

Some additional context for 12m in 17 days:

– Dark Souls 3 took over 4 years to reach 12m.

– From Software originally projected Elden Ring would sell 4m units by March 31.

– Fastest selling game from a Japanese publisher (excl. Nintendo).

– Lower than current my death count

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 16, 2022