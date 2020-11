Assassin’s Creed Valhalla dominó las tablas de ventas la semana pasada

La semana pasada arrancó de forma oficial la siguiente generación de consolas, con el Xbox Series X/S y PlayStation 5 disponibles en casi todo el mundo. Aunque la consola de Sony no llegará hasta este jueves en Europa, eso no evitó que los fans ya se prepararan para su llegada comprando varios juegos next-gen, y parece que el más popular fue Assassin’s Creed Valhalla.

En Reino Unido, la más reciente aventura vikinga de Ubisoft se posicionó en primer lugar de ventas, superando a cosas como Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales o Call of Duty: Black Ops Cold War. Eso no quiere decir que estos últimos juegos no les haya ido bien, simplemente no lograron superar las ventas de Valhalla. Acá la tabla completa:

1. Assassin’s Creed Valhalla

2. Call of Duty: Black Ops Cold War

3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

4. FIFA 21

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Demon’s Souls

7. Super Mario 3D All-Stars

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Minecraft (Switch)

10. Watch Dogs Legion

Via: GamesIndustry.biz