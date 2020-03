Así reacciono Toei Animation ante la muerte de Luis Alfonso Mendoza

Durante la noche del 29 de febrero, se reportó el trágico fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje conocido por sus papeles como Gohan en Dragon Ball Z, Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, Daniel Larusso en Karate Kid y más. Ante este trágico evento, docenas de amigos, fans y personalidades dentro del medio han compartido sus condolencias, y ahora Toei Animation también se les une al dedicarle un conmovedor mensaje al actor.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Toei Animation compartió lo siguiente:

Rest In Peace Luis Alfonso Mendoza, a wonderful Spanish voice actor who lent his amazing voice to many fantastic characters, including our beloved Gohan. Thank you Luis for everything. ?❤️ pic.twitter.com/I3ZUorLEUq

— Toei Animation (@ToeiAnimation) March 2, 2020