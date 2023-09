Así quedaron los precios de PlayStation Plus en LATAM

Llegó la temida fecha anunciada por Sony, el día en el que subiría los precios del servicio PlayStation Plus. Teníamos la esperanza de que no sucediera, sobre todo porque el sitio oficial no daba pistas ni aviso acerca de este inminente cambio incluso ayer. Y porque la reacción de los fans tras darse a conocer el plan del aumento fue de completo rechazo, al grado de pedir la renuncia de Jim Ryan. Pero no, lamentablemente, justamente hoy el cambio en los precios ya se ve reflejado en la página oficial de PlayStation.

La razón que Sony ha citado para esta decisión es su compromiso de seguir proporcionando “juegos de alta calidad y beneficios de valor agregado” a sus consumidores. Aunque la compañía ha expresado su intención de mejorar la calidad de la oferta, los fans no están contentos con los últimos títulos que han llegado a la plataforma e incluso criticaron fuertemente los juegos que estarán disponibles este mes.

A continuación, se detallan los nuevos precios del servicio PlayStation Plus:

PlayStation Plus Essential

1 mes – $6.99 USD

3 meses – $16.99 USD

12 meses – $54.99 USD

PlayStation Plus Extra

1 mes – $10.49 USD

3 meses – $27.99 USD

12 meses – $93.99 USD

PlayStation Plus Deluxe

1 mes – $10.99 USD

3 meses – $27.99 USD

12 meses – $106.99 USD

Este aumento en los precios podría generar debate y discusión en la comunidad de jugadores de PlayStation, ya que algunos cuestionarán si los beneficios adicionales y los juegos ofrecidos justifican estos cambios.

Sin embargo, Sony espera que los jugadores continúen disfrutando de su servicio PlayStation Plus y que encuentren valor en las mejoras planeadas. La compañía promete seguir ofreciendo experiencias de juego de alta calidad y espera mantener su base de usuarios leales. Veamos cómo responde la comunidad.

Vía: 3D Juegos

Nota del editor: Gente, ¿quieren hacer un cambio? Dejen de pagar por un mal servicio.