Así lucen los personajes de Into the Spider-Verse con estilo realista

Spider-Man: Into the Spider-Verse fue una de las mejores películas del arácnido en años recientes. El increíble estilo de animación combinado con una épica historia dio como resultado una aventura que los fans del personaje no van a olvidar. Mientras esperamos por la inminente llegada de Miles Morales al MCU, unos apantallantes renders en 3D nos dan una mejor idea de cómo podría verse en carne y hueso.

Hossein Diba, reconocido artista de personajes en el ámbito del cine y los videojuegos, ha compartido una serie de ilustraciones sobre los personajes de Into the Spider-Verse y acá las puedes ver por ti mismo:

Recordemos que Sony Pictures ya está trabajando en la secuela de Into the Spider-Verse, la cual está programada para debutar el próximo 7 de octubre de 2022. Sin embargo, es probable que deban retrasar su fecha de estreno debido a la pandemia del COVID-19.

Fuente: Hossein Diba