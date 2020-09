Nueva actualización de Warzone añade fantasmas al juego

La sexta temporada de Call of Duty: Warzone finalmente está aquí, y con ella han llegado muchísimas novedades. Seguramente recordarás que en la temporada cinco aparecían varios mensajes adelantando la llegada de Black Ops Cold War, y con Halloween a la vuelta de la esquina, Infinity Ward ha decidido espantar a los jugadores del battle royale con fantasmas.

Por medio de Twitter, MrTheRevertz publicó un video en el que se llega a escuchar risas de una pequeña niña fantasma.

This is kind of creepy… a childs laugh can be heard at this campsite near stadium. Literally gave me chills as im sitting here in the dark at 3am with my astros cranked up..

Was about to throw some hands. #Warzone #Season6 pic.twitter.com/Hkw0HUBaym

— ⚔️MrTheRevertz (@MrTheRevertz) September 29, 2020