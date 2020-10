Así es cómo el DualSense logra identificar el número de jugadores conectados al PS5

Como parte del hand-ons del PS5 que vimos el día de ayer, se ha revelado que el DualSense, el control de esta consola, identificará de forma sencilla el número de jugadores conectados a la misma consola, algo que será una gran mejora con comparación con el DualShock del PS4.

Similar al DualShock 3, el DualSense contará con una pequeña luz que indicará tu número de jugador. Sin embargo, a diferencia del control del PS3, este nuevo dispositivo tendrá la luz debajo del touchpad, y se centrará dependiendo de si eres el primero, segundo, tercero o cuarto jugador en la misma consola.

The #ps5 dualsense have 4 little lights bellow the touchpad, this appear to be to show you what player you are (1,2,3,4) pic.twitter.com/AOvbpKUO3B

— Droid: (@Alejandroid1979) October 4, 2020